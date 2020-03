Coronavirus, due donne di Capaci positive. Il sindaco: "Condizioni stazionarie, non uscite"

Sono due attualmente le persone di Capaci risultate positive al coronavirus. Si tratta di due donne che si trovano ricoverate a Palermo. A comunicare il loro stato di salute è stato, attraverso Facebook, il primo cittadino, Pietro Puccio: " Le condizioni di salute delle nostre due concittadine continuano ad esse stazionarie".

Il sindaco si è soffermato poi sulla necessità di rimanere a casa e di uscire solo per compravate esigenze. "Si ricorda che è consentito trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal Comune in cui attualmente ci si trova, solo per compravate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentare sono consentiti per raggiungere il punto di vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione, anche se questo fosse ubicato nel territorio di altro comune. Ciò ovviamente deve essere applicato ed esercitato dai cittadini con sobrietà e con parsimonia, poiché è chiaro che non significa consentire di recarsi tutti i giorni al supermercato per fare la spesa. Sarà consentito - ricorda - lo spostamento ad un solo componente del nucleo familiare ed è auspicabile che la spesa fatta possa bastare per più giorni. Il Sindaco, infine, ha dato disposizione agi Uffici preposti, di liquidare un congruo anticipo a favore dei lavoratori dei cantieri di servizio e di lavoro, ricorrendo straordinariamente ai fondi del bilancio comunale, in attesa che la Regione provveda ad accreditare le relative somme, stanziate ormai da tempo. A tal proposito, rivolgiamo l’appello a qualche solerte deputato regionale, affinché si attivi a sollecitare il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ed il Presidente della Regione per approvare al più presto il Bilancio regionale dell’esercizio corrente, in modo da sbloccare le somme dovute a favore degli Enti locali, ormai sull’orlo del collasso economico".

Sempre attraverso Facebook, Puccio ha ringraziato i carabinieri che ieri hanno bloccato ed arrestato uomo che è giunto da fuori paese e aveva rapinato un commerciante locale.

