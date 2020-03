Coronavirus, insegnante di Capaci tra i contagiati: ha partecipato a una festa, isolamento volontario per 10 persone

Una professoressa di Capaci, di 46 anni, è ricoverata all’ospedale Cervello e una decina di persone che hanno avuto contatti con lei sono ora in auto-isolamento.

La donna, residente nel comune alle porte di Palermo, è tornata il 25 febbraio da un viaggio all’estero, facendo scalo all’aeroporto di Bergamo (zona rossa) per poi arrivare nel suo paese. Il giorno seguente al suo arrivo, quindi il 26 febbraio, ha partecipato a una festa di compleanno di una sua cognata a Isola delle Femmine, con una novantina di persone.

"Abbiamo fatto contattare dai vigili urbani tutti coloro che erano presenti alla festa del 26 febbraio - spiega il sindaco Pietro Puccio -, al momento risulta che il fratello della professoressa, la cognata e il figlio siano negativi". Il primo cittadino venuto a conoscenza del contagio ha attuato le misure di sicurezza emanate dal Governo per limitare il più possibile i contagi.

“Stop al ricevimento al pubblico presso gli uffici comunali del paese tranne in quelli di Anagrafe e Stato Civile, dove l’ingresso sarà consentito ad una persona per volta. Abbiamo disposto la sanificazione di tutti gli uffici comunali, compreso scuole e chiese – continua il sindaco Pietro Puccio -. È stata disposta la chiusura del mercato settimanale fino al 3 aprile ed infine abbiamo richiesto alle compagnie di trasporto nazionale gli elenchi dei residenti a Capaci che abbiano effettuato spostamenti dalle zone rosse per il nostro Comune negli ultimi 15 giorni.”

Il sindaco ha concluso dicendo: “Dato che la festa, alla quale ha partecipato la signora, si è tenuta ad Isola delle Femmine, nostro comune limitrofo, ho fatto una comunicazione ufficiale al sindaco di Isola per l’appunto e agli altri sindaci dei comuni vicini, quali Carini e Torretta”. Il sindaco, intanto, rassicura gli abitanti di Capaci: “Dopo il suo ritorno, la professoressa non è mai andata a scuola.”

