Coronavirus, paura in caserma a Palermo: altri 8 positivi, anche il comandante dei carabinieri

Sono complessivamente otto gli ufficiali del comando provinciale di Palermo positivi al Coronavirus. E sono i vertici del comando.

Gli otto ufficiali stanno bene e si trovano a casa in quarantena insieme alle famiglie. A confermarlo è il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. L'attività del comando provinciale di Palermo, fanno sapere, sta proseguendo regolarmente

I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi. Tutto risale ai giorni scorsi, quando il primo carabiniere risultato positivo è rimasto poche ore in ufficio con il collega. Quanto basta perchè avvenisse la trasmissione del virus. Già ieri mattina tanti ufficiali e appuntati si erano sottoposti al test.

Il primo militare contagiato era rientrato dalla settimana bianca a Ortisei lo scorso 24 febbraio. Il 25 è andato a lavorare, ma stava male e dopo 4 ore è stato rimandato a casa. Proprio in questo breve arco di tempo avrebbe trasmesso il virus al collega che lavorava a pochi metri da lui. Da lì potrebbe essersi innescato il contagio a catena.

I responsabili del comando provinciale si erano riuniti in caserma per un briefing sull'emergenza coronavirus il 6 marzo scorso. Lo stesso giorno si era svolto in prefettura anche un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza al quale avevano partecipato i vertici degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine, compresi alcuni degli ufficiali poi risultati positivi. Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi a tutti coloro i quali hanno lavorato a stretto contatto con i carabinieri che si trovano adesso in quarantena.

Anche diversi magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo si stanno sottoponendo al tampone dopo avere appreso che i vertici del Comando Provinciale dei carabinieri del capoluogo sono positivi.

La notizia è stata comunicata nella chat interna dei pm e in molti hanno deciso di farsi controllare. Gli esiti saranno disponibili nelle prossime ore. Alcuni magistrati avevano partecipato alla riunione del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza in Prefettura.

© Riproduzione riservata