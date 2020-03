Coronavirus: attesi i risultati per 20 carabinieri a Palermo, tampone anche per Orlando

Dopo i contagi degli otto ufficiali, tre militari e il gestore del bar della caserma Carini, a Palermo si aspettano con ansia gli esiti dei tamponi su una ventina di carabinieri. Sono tutti in quarante nelle loro abitazioni e sono in buone condizioni di salute.

A preoccupare è anche il vertice che si è svolto in prefettura nei giorni scorsi al quale ha partecipato anche il comandante provinciale dell'Arma, Arturo Guarino, risultato positivo al coronavirus insieme agli altri vertici del comando dei carabinieri.

E aspetta i risultati del test anche il sindaco Leoluca Orlando, che come scrive Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola, ieri pomeriggio ha ricevuto a casa la visita dei medici, e un consigliere comunale. Anche il sindaco, infatti, nei giorni scorsi ha preso parte alle riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura.

Ieri, tra i ricoverati all'ospedale Cervello si è aggiunta anche una donna risultata positiva al tampone. Si è presentata al pronto soccorso, che è stato poi sanificato, con sintomi influenzali, poi è stata ricoverata dopo l'esito dell'esame. Si attende l'esito, invece, per un bimbo di pochi mesi, entrato in contatto nei giorni scorsi con parenti giunti dal Nord.

