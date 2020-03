Coronavirus, tornano a casa i turisti bergamaschi in quarantena a Palermo

Oggi tornano a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone. "Staremo a casa nostra per un po' di tempo - racconta una turista della comitiva - Il presidente Musumeci ci ha inviato una lettera regalandoci un soggiorno in Sicilia per una settimana. Torneremo, ma per ora preferiamo non lasciare casa nostra".

"Gli auguro un buon ritorno a casa", ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a Omnibus su La7.

