Corruzione, il post su Facebook che scuote il Comune di Palermo: “Altri 3 consiglieri nella black list dei pm…”

Bufera al Comune di Palermo. Poche ore dopo gli arresti per corruzione arrivano le parole di Nicola Di Bartolomeo, capo area della Riqualificazione urbana, l'unico dirigente tecnico rimasto in circolazione al Comune.

Nel contesto di una discussione sul profilo Facebook della consigliera Giulia Argiroffi a un certo punto lui scrive: «Io penso che altri tre consiglieri comunali siano nella black list della Procura. Il tempo ci darà risposta».

Dichiarazioni che, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola. mettono in allarme l'intero consiglio comunale.

Perplesso il sindaco Leoluca Orlando, mentre il suo omonimo Salvatore, presidente a Sala delle Lapidi che invia una nota al segretario generale e al primo cittadino: «Considerata la gravità di quanto affermato - si legge - corre l'obbligo di fornire dovuta segnalazione affinché, verificata preliminarmente la dichiarazione della funzione dirigenziale, siano adottate le iniziative funzionali ad assolvere gli obblighi di giustizia». E infine il passaggio che politicamente sta più a cuore al presidente Orlando: «La richiesta viene formulata al fine di garantire l'onorabilità e la credibilità dell'organo consiliare».

