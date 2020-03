L'omicidio del fratello del boss a Belmonte Mezzagno, al setaccio video e parentele

Gli inquirenti indagano a tutto spiano sull'agguato contro Agostino Alessandro Migliore, ucciso all'alba di venerdì a Belmonte Mezzagno. I carabinieri hanno sentito anche i familiari della vittima, che era titolare di due supermercati e fratello del boss Giovanni Salvatore Migliore, arrestato nel blitz Cupola 2.0 nel dicembre 2018.

Per il momento, come spiega Sandra Figliuolo in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, la pista privilegiata è quella di un regolamento dei conti all'interno della cosca di Belmonte Mezzagno. Materiale d'indagine sono anche alcune immagini riprese da una telecamera e che potrebbero aiutare e rivelare ulteriori dettagli sul delitto, come chi ha sparato.

Ma gli investiatori tengono in considerazione anche un'altra pista: quella della sfida che la mafia potrebbe voler lanciare allo Stato dopo l'arresto di Tumminia, ritenuto il nuovo capo di Belmonte: tornare a sparare può essere un modo per ribadire la propria forza ed il proprio controllo sul territorio.

