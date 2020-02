Parte oggi alle 23 la Ztl notturna a Palermo: la mappa, gli orari, il pass e le novità dei trasporti

Dopo dibattiti, polemiche, liti e il verdetto finale del Tar, il giorno della Ztl notturna a Palermo è arrivato. Prenderà il via oggi, alle 23. L'Amat ieri ha concluso il posizionamento della relativa segnaletica, mentre le cinque telecamere saranno accese ai varchi per multare le auto che entreranno nel perimetro senza permesso. La mappa è la stessa della Ztl diurna, della quale è, in sostanza, una estensione.

Ma ecco qualche informazione utile per tutti coloro che decideranno di prendere la macchina nelle sere del weekend.

GLI ORARI. Da tenere bene a mente gli orari di applicazione e i divieti. Nei weekend dall’1 novembre al 30 aprile, il venerdì la Ztl sarà attiva dalle 23. In sostanza, ci sarà solo uno stacco di 3 ore dalle 20. Dunque, le limitazioni saranno in vigore dalle 23 alle 6 del sabato. Che succede il sabato? La Ztl torna attiva sempre alle 23 e fino alle 6 della domenica. Chi entra nel perimetro senza pass dopo le 20 per poi uscire dopo le 23 è sanzionabile. Che succede dall’1 maggio al 31 ottobre? Non ci saranno stacchi tra la ztl diurna e quella notturna. Dalle 8 del venerdì, dunque, la Ztl andrà avanti per 22 ore fino alle 6 del sabato. Riprenderà dunque alle 20 fino alle 6 della domenica.

I PASS. Se si vuole entrare nella Ztl dopo le 23, bisogna convalidare il pass prima dell’ingresso. Invece, da oggi il pass giornaliero del venerdì sarà valido più a lungo. Se, infatti, si acquista il pass alle 10 di venerdì, per esempio, sarà valido fino alle 6 del giorno dopo.

DOVE ACQUISTARE I PASS. L’Amat ha disposto l’apertura fino a tarda sera delle tre postazioni di via Alcide De Gasperi, via Libertà (Politeama) e stazione centrale. Ma è possibile acquistare i ticket attraverso l’app Ztl Palermo e attraverso le iniziative dei privati, con diversi commercianti che all’interno dei propri locali venderanno i pass o addirittura li regaleranno a chi, ad esempio, deciderà di fare l’aperitivo o cenare in un determinato posto.

TRASPORTI. L’Amat potenzierà la linea 101 con corse ogni 15 minuti e il biglietto, dalle 21.30 in poi valido tutta la notte. Sui bus il potenziamento era già previsto il 31 gennaio quando poi la Ztl non partì per lo stop del Tar. La novità questa volta è legata ai taxi. Corse a due euro a passeggero nei fine settimana nell'area della Ztl notturna. La nuova delibera di giunta stabilisce prezzi più bassi per i taxi condivisi, con almeno 4 passeggeri, che colleghino i parcheggi con il centro storico e viceversa, evitando così l'uso di auto private. Il provvedimento ha individuato tre percorsi: da piazza De Gasperi a piazza Verdi; dal parcheggio Basile a piazza Verdi passando per la stazione Centrale; dal parcheggio di via Nina Siciliana sino a piazza Verdi-piazza Castelnuovo. Tutti i percorsi si intendono anche al contrario per tornare indietro.

