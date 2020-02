Ztl notturna a Palermo, taxi "condivisi" a due euro per arrivare in centro

Taxi a due euro a passeggero nei fine settimana nell'area della Ztl notturna. È l'ultimo atto approvato dalla giunta e che il Comune presenterà al Tar nell'udienza del 25 febbraio che deciderà sul ricorso che ha stoppato il provvedimento.

La nuova delibera di giunta stabilisce prezzi più bassi per i taxi condivisi, con almeno 4 passeggeri, che colleghino i parcheggi con il centro storico e viceversa, evitando così l'uso di auto private.

Come spiega Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia, il provvedimento individua tre percorsi: da piazza De Gasperi a piazza Verdi; dal parcheggio Basile a piazza Verdi passando per la stazione Centrale; dal parcheggio di via Nina Siciliana sino a piazza Verdi-piazza Castelnuovo. Tutti i percorsi si intendono anche al contrario per tornare indietro.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE