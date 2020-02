Droga, fermati due corrieri in autostrada nel Palermitano

Operazione antidroga della Sottosezione della Stradale di Buonfornello. La polizia di Stato, presso la barriera autostradale A20, ha intimato l’Alt agli occupanti di un’auto, di 33 anni e 24 anni, di un comune della provincia e provenienti da Palermo.

Durante le fasi del controllo dei documenti, gli occupanti hanno mostrato chiari segni di nervosismo e nel corso di una ispezione sono stati rinvenuti complessivamente 130 grammi di marijuana nel portabagagli posteriore: una parte dentro un borsone, in un piccolo recipiente in plastica usato per confezionare gelati, l’altra un contenitore alimentare per animali domestici, avvolto in un sacchetto in cellophane.

Presumibile che i due si fossero approvvigionati di droga nel capoluogo palermitano, prima di fare rientro nel comune di residenza. Si è, pertanto proceduto alla denuncia dei due uomini ed al sequestro dello stupefacente.

