Incendio al parco della Salute a Palermo, in un video tre ragazzi incappucciati

Dalle immagini riprese dalle telecamere nei pressi del parco della Salute, dato alle fiamme a Palermo, si notano due o tre ragazzi incappucciati che entrano ed escono poco prima che le fiamme avvolgano alcuni giochi per i bambini.

Adesso gli agenti di polizia sono a caccia dei vandali che hanno danneggiato la struttura. Da quei frame si sta cercando di dare un nome e un cognome ai giovani. L’associazione Parco della Salute sta organizzando una raccolta fondi per sistemare di nuovo la villa dove trascorrono i pomeriggi tanti bambini palermitani.

Ieri pomeriggio c'era stato presidio di solidarietà. «Difendiamo gli spazi pubblici dei nostri bambini e delle nostre bambine», è l’appello degli organizzatori.

Intanto, una raccolta fondi è stata promossa per ripristinare l’area giochi della struttura realizzata al Foro Italico di Palermo: a promuoverla Daniele Giliberti, referente della struttura vandalizzata, molto frequentata dai bimbi. «Facciamolo più bello di prima», è l’invito lanciato su Facebook. «L'eterna lotta tra il bene e il male - commenta - non si rendono conto però che fanno danno a loro stessi. Stiamo già sistemando la zona per garantire l’attività ai tanti bimbi che frequentano il parco»

