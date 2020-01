Palermo, incendio al parco della Salute: "Un danno per tutti i bambini"

"Chi ha agito non penso che abbia un cervello pensante, chi l'ha fatto ha solo arrecato danno ai tanti bambini che utilizzano questo spazio per giocare. Non è il primo caso, ma stavolta è stato eclatante". Queste le parole di Angelo Morello, padre di Livia alla quale il parco della Salute di Palermo, preso di mira dai vandali, è stato intitolato.

Qui sono state date alle fiamme le giostre del parco, rendendole ormai inutilizzabili.

"Questo spazio appartiene alla comunità e tornerà al suo splendore, meglio di prima", ha invece aggiunto l'assessore Giuseppe Mattina.

Dopo quanto accaduto, oggi pomeriggio è stato organizzato un presidio al parco della Salute.

