Palermo, attimi di terrore in piazza Spinuzza: il vento abbatte un albero sui tavoli di un pub

Tragedia sfiorata a piazza Spinuzza, nel centro di Palermo. Un albero è caduto intorno alle 21.30 sui tavoli del pub "Finch", provocando seri danni al locale.

Fortunatamente in quel momento non erano presenti clienti ai tavoli. Proprio pochi giorni fa i titolari del pub avevano segnalato la caduta di un grosso ramo alla polizia municipale ma dicono di non aver ricevuto risposta.

Sono al lavoro i vigili del fuoco per la rimozione dell'enorme albero che ha distrutto il gazebo e le vetrate esterne del locale. È l'epilogo di una giornata di forte vento che ha provocato una lunga serie di danni in varie zone della città e decine di telefonate ai vigili del fuoco.

Maltempo a Palermo, albero cade sui tavoli di un pub a piazza Spinuzza: le foto Un albero è caduto questa sera sui tavoli del “Finch Pub“ di Piazza Spinuzza Per fortuna in quel momento non erano presenti clienti ai tavoli Sono intervenuti i vigili del fuoco Piazza Spinuzza I vigili del fuoco a lavoro per la rimozione dei rami Il gazebo e i tavoli del pub

E domani sarà un'altra giornata di maltempo in tutta la Sicilia. Previste piogge molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e ancora venti forti.

© Riproduzione riservata