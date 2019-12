Vento a Palermo, notte di danni: cede un muro vicino all'Ospedale dei Bambini

La forza del vento ha fatto altri danni a Palermo durante la notte. Vicino all'ospedale dei Bambini, in viale dei Benedettini, è crollato un muro. Solo tanta paura, senza conseguenze per i passanti come spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, che alle 7 del mattino avevano già effettuato una quarantina di interventi e un'altra ventina erano ancora da portare a termine.

Tante, dunque, le richieste arrivate soprattutto da Mondello, San Martino delle Scale, Monreale. Queste le zone più colpite dall'impeto del vento che ha abbattuto alberi, lamiere, cartelloni pubblicitari. Una notte di straordinari che per fortuna non ha causato feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in varie zone della città, per mettere in sicurezza lamiere pericolanti o per l'allarme lanciato da alcuni proprietari di verande. Intervento anche nella zona di via Giusti, dove sono caduti alberi.

Ieri sera, invece, paura in piazza Spinuzza, zona sempre molto frequentata dai giovani a pochi passi dal Teatro Massimo, dove un albero è stato abbattuto dal vento ed è precipitato sui tavoli del pub "Finch", dove per fortuna in quel momento non erano presenti clienti all'esterno.

