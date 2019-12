Palermo, trovate quattro slot machine abusive in un'enoteca: multe per 93mila euro

Ammontano a 93mila euro le sanzioni elevate ad un'enoteca di Palermo. In via Scimonelli sono state sequestrate quattro slot machine abusive. Durante il controllo nel locale è stato rilevato che non era stata affissa neanche la tabella relativa agli avvisi sui rischi da ludopatia oltre a forti carenze igienico sanitarie.

Nell'ambito dello stesso servizio gli agenti del Commissariato di P.S. “Zisa – Borgo Nuovo", in sinergia con la Polizia Municipale di Palermo, hanno individuato in via Centuripe, nel quartiere di Borgonuovo, un locale fatiscente, senza alcuna autorizzazione e in pessime condizioni igienico sanitarie. Al titolare del locale abusivo pertanto sono state elevate sanzioni per un totale di 8.000 euro.

Nelle zone interessate dai controlli sono stati posti a controllo oltre 60 persone e 12 veicoli. Sono state inoltre elevate multe per un totale di circa 1300 euro per violazioni del Codice della Strada e 2 autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione/revisione.

