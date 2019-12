Palermo, nasconde in un garage quasi 10 chili di hashish: arrestato

Nascondeva all'interno di un garage alla Zisa quasi 10 chili di hashish ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di San Lorenzo. In manette è finito R.M., 42enne palermitano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Insospettiti da un insolito via vai dell’uomo in un garage nel quartiere Zisa, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare e personale. All'interno sono stati trovati 9,5 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi, 56 grammi di cocaina e 1.145 euro ritenuto provento dell’attività illecita.

Tutta la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati e in attesa delle analisi che verranno effettuate dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’autorità giudiziaria.

