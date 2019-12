Gioco d'azzardo, stretta a Palermo: slot machine lontane da scuole e chiese

Stretta a Palermo per quanto riguarda il gioco d'azzardo. E’ online sul sito del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) una ordinanza sindacale sulle determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti sensibili per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività.

In particolare, l’ordinanza, vieta, fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e comunali, l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi localizzati a meno di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili, centri ricreativi, centri sportivi frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

L’ordinanza, inoltre stabilisce che l’orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle 9 alle ore 13 e dalle 19 alle 24 di tutti i giorni, festivi compresi, mentre l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago con vincita in denaro collocati all’interno di bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali) e negli esercizi autorizzati (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo) è fissato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 19 alle 24, di tutti i giorni, festivi compresi. Per il sindaco Leoluca Orlando «il Comune oggi sta facendo la propria parte. Lo Stato, e in questo senso ci appelliamo al Parlamento perchè approvi al più presto una legge, deve ora fare una scelta etica, informando davvero, scoraggiando davvero, rinunciando alle entrate che quest’attività comporta, decisamente infime rispetto al danno sociale, economico ed etico che invece portano a tutta la società».

© Riproduzione riservata