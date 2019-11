Giardinello piange per Ana, rabbia e commozione ai suoi funerali

Tutto il piccolo centro di Giardinello si è stretto attorno alla famiglia di Ana Maria Di Piazza, la trentenne uccisa sabato scorso dal suo amante con dieci coltellate, in occasione dei funerali che si sono svolti nella Chiesa Madre. La donna era al terzo mese di gravidanza. La messa è stata celebrata dal parroco don Claudio Gulino.

«Di fronte e vicende così terribili - ha detto il sacerdote - il silenzio sarebbe più eloquente, ma è un fatto troppo grave e c'è troppa violenza, e le morti di Ana e del suo bambino meritano rispetto. Quello che è successo ci fa riflettere sul fatto che viviamo in una società che non sa più distinguere cosa è bene e cosa è il male. Anche noi credenti ci siamo assuefatti al pensare e al vivere in una società che ha smarrito il senso dei valori e umani che devono essere, invece, alla base della nostra esistenza. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Ana, in questo momento di preghiera la affidiamo al Signore».

Omicidio a Partinico, l'ultimo saluto ad Ana: "Vittima di violenza inaudita" I funerali di Ana I funerali di Ana a Giardinello La bara circondata da fiori In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto alla giovane In prima fila le autorità locali Il parroco don Gulino

Il feretro ha lasciato la chiesa tra gli applausi. «Il fatto che ciò sia successo alla ragazza della porta accanto, deve farci riflettere - ha commentato il sindaco Antonio De Luca - Bisogna urlare ogni giorno il no contro la violenza, 365 giorni all’anno. Ma soprattutto bisogna sensibilizzare la società, oggi più che mai».

