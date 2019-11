Omicidio a Partinico: l'infanzia difficile di Ana, un figlio di 11 anni e l'incontro con il carnefice

Ana Maria Lacrimoara Di Piazza è morta sola, lacerata dal dolore che da giorni l'avrebbe tormentata. Sola interiormente perchè ad uccidere la giovane 30enne è stato l'uomo della quale era innamorata e dal quale, diceva, stesse aspettando un figlio.

La vita della ragazza, seppur breve, non è certo delle più felici. Ciò viene fuori dopo la sua morte e tutti a chiedersi se, forse, si poteva fare di più, se la si sarebbe potuta aiutare, come una ragazza che su Facebook posta una foto di entrambe sorridenti: "Perché non mi dicevi cosa stavi passando realmente? Ti avrei capita e aiutata. Perché non hai fatto niente? Chi ti ha fatto tutto questo deve pagare. Ti voglio un mondo di bene, angelo mio, non ti dimenticherò mai. Sarai sempre nel mio cuore".

Il cuore di Ana però non batte più, un cuore distrutto nel corso degli anni. Nata in Romania, all'età di 4 anni è stata adottata da una famiglia di Giardinello dove abitava con la madre e la nonna. Ana aveva anche un fratello che viveva all'estero.

Uccisa dall'amante e poi seppellita a Partinico, le foto che raccontano l'orrore Ana Maria Lacramioara, la vittima Antonino Borgia, l’imprenditore che ha confessato l’omicidio di Partinico Il luogo del ritrovamento Ad uccidere Ana Maria il suo amante Antonino Borgia I carabinieri sul posto La ragazza è stata uccisa e poi seppellita L’autore del delitto ha confessato Prima dell’omicidio, i due hanno ripetutamente litigato Ana Maria aspettava un bambino da Borgia L’omicidio è avvenuto ieri mattina Dopo l’interrogatorio, Borgia ha ricostruito le fasi del delitto Borgia è un imprenditore di Partinico I carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere

Saltuariamente lavorava come cameriera in alcuni locali perchè voleva essere economicamente indipendente. Ana, nonostante vivesse in una buona famiglia, aveva frequentato uomini molto più grandi di lei e in una di queste relazioni, avuta 12 anni fa, è nato un figlio: Ana aveva un bambino di 11 anni che viveva con lei, sempre a Giardinello. La relazione con quell'uomo era naufragata e stava con un’altra persona ma nel frattempo frequentava anche con il 51enne partinicese. Un incontro che segnerà la fine della sua vita: Antonino Borgia, ha due figli e da qualche tempo, dopo il fallimento del suo matrimonio, si era legato ad un'altra donna a cui aveva intestato l'azienda che conduceva.

Adesso il corpo di Ana Maria Lacrimoara Di Piazza è all’obitorio del Policlinico di Palermo su disposizione del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e del sostituto procuratore Chiara Capoluongo che insieme stanno coordinando le indagini con i carabinieri della Compagnia di Partinico.

La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria e si attende l'esito dell'autopsia che svelerà se davvero Ana aspettasse un bambino e se il raccapricciante racconto di Borgia sulle coltellate e bastonate inferete alla 30enne corrisponda alla realtà.

© Riproduzione riservata