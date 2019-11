Giornata contro la violenza sulle donne, a Partinico luci per Ana: "Sei bella come un fiore raccolto in fretta"

Partinico si è fermata questo pomeriggio per ricordare Ana Maria Lacrimoara Di Piazza, la 30enne barbaramente uccisa venerdì dall'imprenditore Antonino Borgia, al quale oggi è stato convalidato l'arresto.

Nella Giornata contro la violenza sulle donne, una fiaccolata silenziosa ha attraversato le vie del paese in memoria della giovane e alla fine un amico ha letto una poesia.

Una marcia composta da amici e conoscenti ma anche da chi non conosceva Ana: rabbia e dolore tra i presenti che in mano avevano fiaccole e palloncini rossi. In testa al corteo uno striscione con scritto "No alla violenza". Tante donne ma anche tanti uomini, presenti anche i boy scout.

Video di Piero Longo

