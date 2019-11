Campofiorito, Claudia Stabile è viva: "Sta bene e la incontreremo presto"

"Amici stamattina alle h. 8.55 mi è arrivata la telefonata che tutta l'Italia stava aspettando, mi ha chiamato la sig.ra Claudia Stabile, sta bene e presto la incontrerò, altri particolari li concorderò con "Chi l'ha Visto" che ringrazio per l'invito, per il loro impegno e professionalità a partire dalla dott.ssa Federica Sciarelli".



Così scrive su Facebook Antonio Di Lorenzo, l'avvocato di Claudia Stabile scomparsa più di un mese fa da Campofiorito in provincia di Palermo. Di Lorenzo sta difendendo la donna in un processo per sottrazione di minore e violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli, relativo ad una sua precedente fuga avvenuta tre anni fa e che si sta celebrando al Tribunale di Termini Imerese. Ad averla denunciata il marito, Piero Bono, che l’ha accusata di abbandono del tetto coniugale

È la seconda volta che la donna dà sue notizie. L'ultima dopo aver visto il disegno della figlia in diretta a "Chi l'ha visto". Le immagini hanno commosso Claudia Stabile tanto che inviò una mail al suo avvocato con cui ha fatto sapere di amare i suoi figli e di non volere fare gli errori del passato, riferendosi al suo rientro in paese dopo i tre mesi trascorsi nel 2016 dai familiari in Germania, dove è nata ed ha vissuto sin oltre i vent'anni.

A farlo sapere in quell'occasione era stata Federica Sciarelli che in un tweet aveva scritto: "Una bellissima notizia: abbiamo saputo proprio adesso che Claudia, la mamma di Campofiorito sta bene. Si era allontanata, ora cercheremo di capire perché, ma ha contattato il suo avvocato dopo aver visto i disegni che la figlia aveva fatto e che avevamo mostrato ieri sera a 'Chi l'ha visto'".

