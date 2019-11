La neve di San Martino: Piano Battaglia si imbianca, ma stagione a rischio

L'estate di San Martino non porta il sole ma la neve a Piano Battaglia. I primi fiocchi già a novembre imbiancano le Madonie e per qualche giorno dovrebbe restare il freddo con uno sbalzo di 10-12 gradi rispetto a una decina di giorni fa. I monti dove ha sede la località sciistica, dunque, potrebbero essere ricoperti da un candido manto bianco anche nel fine settimana.

In tanti già sognano le piste da sci, ma quest'anno potrebbero restare una chimera perchè la gara per la gestione è andata deserta.

Intanto, in tutta la provincia di Palermo l'ondata di maltempo e freddo non si placa e anche domani l'allerta sarà arancione. La Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n. 19315 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di martedì. In particolare, si legge nel bollettino, "dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

