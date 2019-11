Piano Battaglia srl, appello ad Orlando: "Intervenga sulle piste"

"La Città metropolitana di Palermo si è assunta l’onere della manutenzione ordinaria delle piste nella convenzione che ha stipulato con l’assessorato regionale Agricoltura e foreste. Né la società né i lavoratori addetti né tutto il comparto turistico delle Madonie possono più sostenere l’estrema aleatorietà degli affidamenti che fin qui si sono succeduti". Lo afferma la Piano Battaglia Srl, società che gestisce gli impianti di risalita di Piano Battaglia.

"La Piano Battaglia srl - continua la nota - certamente non può più sopportare l’ingente peso economico per la gestione delle piste il cui onere non le compete. Confidiamo che il sindaco metropolitano, che ha già ricondotto alla normalità tante cose nella nostra città, ripristini anche la normale applicazione della legge su questa vicenda trovando, con l’aiuto di giuristi e tecnici competenti, il filo conduttore nella legge sulla sicurezza degli sport invernali, nei provvedimenti della giunta regionale del gennaio 2019 e nel parere dell’Anac che non esclude affatto, anzi indica la via per l’estensione dell’affidamento degli impianti anche alle piste di discesa". (AGI)

