Allarme a Piano Battaglia, cosa mette a rischio l'apertura delle piste da sci

A rischio l'apertura degli impianti a Piano Battaglia. Il motivo? La gara per la gestione delle piste da sci è andata deserta. A lanciare l'allarme è stato Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del Pd che ha presentato un'interrogazione parlamentare.

Il problema, secondo Barbagallo sarebbe legato alla scelta di procedere con affidamenti annuali e gare separate per la gestione degli impianti di discesa e risalita. Ora l'allarme: "Nonostante lo scorso anno abbia salutato la stagione invernale con 61 giorni di attività e un bilancio di 40mila presenze, gli impianti potrebbero rimanere chiusi per la prossima stagione".

Secondo Barbagallo, "si vanificano gli sforzi del centrosinistra al governo, che ha fortemente voluto e realizzato gli impianti, e quelli dell'Assemblea regionale che ha dato un cospicuo contributo alla Città metropolitana di Palermo per la gestione degli impianti. Intanto Piano Battaglia non può programmare l'inizio della stagione e, con l'inverno alle porte e la previsione delle prime nevicate ad alta quota, non è possibile perdere tempo. La stazione sciistica di Piano Battaglia - conclude il parlamentare - rappresenta un volano di sviluppo economico di primaria importanza per l'area delle Madonie, richiamando turisti e sportivi da tutta la Sicilia".

© Riproduzione riservata