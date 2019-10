Il terribile incidente sulla Palermo-Sciacca, la 48enne ferita è in fin di vita

Rimangono molto gravi le condizioni della donna rimasta ferita nell'incidente sulla Palermo-Sciacca ieri pomeriggio. La 48enne, che si trovava a bordo di una Citroen che si è scontrata con una Mercedes, è rimasta incastrata nelle lamiere e si è dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco prima di estrarla dall'abitacolo.

In gravissime condizioni è stata trasportata al Policlinico di Palermo dove è stata ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita. Fondamentali, saranno le prossime ore: l'impatto, avvenuto all'altezza dello svincolo di San Cipirello è stato terribile e la vita della donna è al momento appesa ad un filo.

I carabinieri della compagnia di Monreale stanno conducendo tutte le indagini del caso.

