Commemorazione defunti, a Palermo potenziati i bus e il biglietto sarà valido 24 ore

In occasione della commemorazione dei defunti, su indicazione dell’amministrazione comunale, il biglietto ordinario dell’autobus al costo di 1,40 euro, normalmente valido 90 minuti, avrà validità giornaliera. Inoltre, per agevolare le tante persone che si muoveranno verso i cimiteri, giorno 1 e 2 novembre, saranno potenziate le linee bus 603, 731, 246 e 209 per i cimiteri Rotoli, S. Orsola e S. Maria di Gesù.

Inoltre, all'interno del cimitero Rotoli circoleranno tra i viali tre navette gratuite dalle 7 alle 16, e comunque fino alla chiusura del cimitero. Saranno istituiti punti vendita biglietti Amat presso i cimiteri Rotoli e S. Orsola.

“Ancora una volta l'Amat condivide la visione dell'amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - volta ad incentivare il trasporto pubblico e ad agevolare la partecipazione dei palermitani a momenti importanti della vita della città”.

Servizio per il cimitero Rotoli: nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro, sarà istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli. I bus diretti a Vergine Maria, dalle 7 alle 18, arrivati nella borgata marinara, proseguiranno per il lungomare Cristoforo Colombo, viale delle Palme, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, Parco della Favorita (viale Ercole e Diana), via della Favorita fino a piazza Generale Cascino da dove riprenderanno il consueto itinerario. I bus della linea 603, dalle 7 alle 18, a Mondello (Via Teti), proseguiranno per il viale Principe di Scalea, viale Margherita di Savoia, Parco della Favorita (viale Ercole e viale Diana), via della Favorita fino a piazza Generale Cascino; riprenderanno poi il consueto itinerario, da via Imperatore Federico per lo Stadio; la linea 731, dalle 7 alle 18, verrà potenziata con l’impiego complessivo di 11 bus che da Vergine Maria effettueranno l’itinerario descritto in premessa fino a piazza Generale Cascino; percorreranno, quindi, la via Ammiraglio Rizzo e piazza Acquasanta (come linea 721) per immettersi sul normale percorso verso piazza Francesco Crispi (Croci). Il capolinea verrà arretrato da Vergine Maria (Bordonaro) a Via Vergine Maria, tra i due ingressi del cimitero Rotoli, in corrispondenza dell’apposita segnaletica orizzontale.

Servizio per il cimitero S. Orsola: nelle giornate in argomento, dalle 7 alle 18, la circolazione veicolare, nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, sarà consentita solo per i bus Amat (oltre che per i veicoli delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza) e si svolgerà a senso unico di marcia in direzione della via Tricomi. La linea 246, dalle 7 alle 18, verrà potenziata con l’impiego complessivo di 7 bus che da piazza Giulio Cesare eseguiranno il normale percorso fino all'ospedale Civico; proseguiranno per via Tricomi, via Cisalpino, via Li Bassi, via Madonia, via Roccella, via Raiti, via E. Basile, C.so Tukory, via Arcoleo, via Salamone Marino, via Pisacane, via Marinuzzi e via Errante fino a piazza G. Cesare. Il capolinea provvisorio, in tali giorni e ore, verrà disposto in piazza G. Cesare (lato piazza Cupani). Servizio per il cimitero S. Maria di Gesù: La linea 209, dalle 7 alle 18, sarà potenziata con l’impiego complessivo di 3 bus.

