Palermo, commemorazione dei defunti: lotta all'abusivismo e rivoluzione del traffico

Oggi e domani i 4 cimiteri palermitani verranno presi d'assalto per la commemorazione dei defunti. Stamattina, complice la pioggia, l'affluenza è stata scarsa, un po' più di gente è stata registrata intorno l'ora di pranzo.

L'Amat ha potenziato gli autobus e ha disposto che, in questi due giorni, il biglietto sia valido per 24 ore mentre la polizia ha intensificato io controlli con 120 agenti che gestiranno il traffico e contrasteranno il fenomeno dell’abusivismo: parcheggiatori e venditori non autorizzati.

Venerdì e sabato, dalle 7 alle 17, è prevista, inoltre, l'istituzione dei sensi unici di marcia in direzione di piazza Vergine Maria, per il cimitero di S. Maria dei Rotoli; in direzione di via Tricomi per il cimitero di Sant'Orsola ed in direzione delle vie Brasca e Santa Maria di Gesù per il cimitero di S. Maria di Gesù. Ai Cappuccini, nell'omonima piazza, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta.

© Riproduzione riservata