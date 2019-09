Palermo, da oggi lavori in viale Regione: allarme rosso per il traffico

Da oggi e sino al 25 ottobre i lavoratori della "Re.Se.T." si occuperanno della manutenzione del verde lungo la circonvallazione di Palermo. Il calendario degli interventi è stato studiato per ridurre al minimo il rischio di congestione del traffico.

Secondo quanto riporta Giancarlo Macaluso in un articolo pubblicato nell'edizione cartacea del Giornale di Sicilia oggi in edicola, le operazioni di diserbo nelle aree dello spartitraffico centrale e nelle corsie laterali verranno effettuate nelle ore notturne con l'ausilio di tre torri-faro.

Oggi l'avvio degli interventi nello svincolo di via Belgio e in quello di viale Lazio. Domani toccherà allo svincolo Einstein, mercoledì a quelli di corso Calatafimi e Basile, giovedì a quello di Bonagia e venerdì a quello di via Oreto.

Prevista inoltre la collaborazione di Rap con "Re.Se.T." per la raccolta dei rifiuti solidi e degli operai dell'area del Verde del Comune che si occuperanno delle potature di alcune alberature e dei rampicanti.

