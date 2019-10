Lavori sulla Palermo-Mazara e in viale Regione, mattinata infernale per il traffico

Lavori sulla A29 e inevitabilmente il traffico va in tilt. Chilometri di coda si sono registrati questa mattina sulla Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo siciliano.

Auto a passo d'uomo dallo svincolo di Capaci fino a Tommaso Natale. E i disagi alla circolazione sono peggiorati anche a causa della forte pioggia che si è abbattuta questa mattina su Palermo.

In città rallentamenti e lunghe code si sono registrati, invece, in via Regione Siciliana, all'altezza del Motel Agip, in direzione Catania. In questo caso i rallentamenti sono stati causati dai lavori per la manutenzione del verde lungo la circonvallazione di Palermo, che andranno avanti fino al prossimo 25 ottobre.

