Scoppia il caos in viale Regione dopo l'avvio dei lavori per la manutenzione del verde lungo la circonvallazione di Palermo. Lunghe code fin dalle prime ore del mattino.

Oggi l'avvio degli interventi nello svincolo di via Belgio e in quello di viale Lazio. Domani toccherà allo svincolo Einstein, mercoledì a quelli di corso Calatafimi e Basile, giovedì a quello di Bonagia e venerdì a quello di via Oreto.

