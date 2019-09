Rifiuti, in due discariche altro stop ai camion partiti da Palermo

Non c'è pace per i rifiuti che da Palermo rimbalzano su Catania e viceversa. È successo di nuovo, mercoledì notte, dopo il caso avvenuto sabato scorso: stavolta non è stata solo la discarica di Motta Sant'Anastasia a chiudere i cancelli ai camion provenienti da Palermo, ma anche quella di Lentini.

Con un risultato agghiacciante: 16 tir pieni di immondizia - ovvero 400 tonnellate di spazzatura - tornati a Palermo poichè non conformi.

L'articolo di Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia di oggi

