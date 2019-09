Palermo, gli esami confermano la regolarità dei rifiuti a Bellolampo

Stamattina presso la discarica di Bellolampo, alla presenza del Noe e dell’Arpa si è provveduto ad effettuare ulteriori analisi ai carichi dei rifiuti che nella notte fra giorno 18 e giorno 19 erano stati respinti dalle discariche di Sicula Trasporti e Oikos per una presunta "non conformità" per una presenza di organico superiore al limite del 15% fissato dalla normativa.

"Il contraddittorio di stamattina e le nuove analisi ci hanno dato ragione - afferma l’amministratore unico di Rap Giuseppe Norata - dando un risultato entro il limite previsto dalla legge, con una presenza di orgnico attestata al 11,8 %, quindi ampiamente entro i limiti consentiti, nonchè confermando la regolarità del trattamento del nostro TMB. Nonostante questa ulteriore conferma della correttezza del nostro operato, la Rap, facendo proprio l'invito ricevuto dall’Amministrazione comunale ed in sintonia con la Regione, farà un ulteriore sforzo per fare ulteriori controlli ed interventi a garanzia della qualità dei rifiuti in uscita dall’impianto".

"Dobbiamo eliminare qualsiasi alibi - aggiunge l’assessore Giusto Catania - proseguento e se necessario aumentando i controlli sulla qualità del lavoro del TMB, cosicchè nessuno abbia elementi da eccepire sull'affidabilità dell’impianto pubblico e per bloccare o ritardare un lavoro che è già complesso". Dal sindaco Leoluca Orlando viene a Norata e alla Rap un invito a "proseguire con professionalità, continuando a dimostrare che l'Azienda può superare un momento di innegabile crisi causata da diversi fattori interni ed esterni. E’ fondamentale, e di questo va dato atto del risultato raggiunto fino ad oggi grazie allo sforzo di tanti, che quella che poteva essere una crisi dovuta all’esaurimento della VI vasca e ai ritardi di realizzazione della VII non determini rischi sanitari e ambientali per la città e i cittadini".

In considerazione delle novità di oggi sui controlli effettuati sui rifiuti, ripartirà immediatamente il trasporto e il conferimento presso le discariche di Sicula Trasporti e di Oikos dei rifiuti. Da domani partiranno già i primi tir per la Sicula Trasporti. Oikos ha dato la disponibilità soltanto da lunedì.

"Per quanto riguarda la Rap - conclude Norata - rimane fermo l'impegno di tutta l’azienda a liberare prima possibile i piazzali di Bellolampo continuando a garantire che la situazione di difficoltà di queste settimane non si ripercuota sulla città di Palermo".

