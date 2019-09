Assenteisti nei Comuni di Castelbuono e Collesano: ecco i nomi dei coinvolti

È stato messo un punto fermo all'inchiesta «Bad customs», letteralmente «cattive abitudini», sull'assenteismo nei Comuni di Castelbuono e Collesano. Il pm Annadomenica Gallucci ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di 40 presunti «furbetti del cartellino».

Contestualmente sono state archiviate cinque posizioni: per i fatti di Castelbuono solamente quella dell'ausiliario del traffico Mario Salvo; per le vicende di Collesano il pubblico ministero ha ritenuto di non dover precedere nei confronti delle dipendenti comunali Maria Stella Blanda e Salvatrice La Duca, oltre che di Nicolina Mondia e Katia Maranto, rispettivamente madre e figlia dell'indagata Serafina Castellano.

Quest'ultime sono state assistite dall'avvocato Peppuccio Di Maggio che non nasconde la sua soddisfazione: «Erano completamente estranee ai fatti contestati, quindi è assolutamente opportuna questa archiviazione».

Ecco i nomi degli impiegati coinvolti

A Castelbuono gli indagati sono 25, tra di loro anche esterni che timbravano il badge per conto di qualche dipendente. Ecco i loro nomi: nella polizia municipale il comandante Salvatore Failla, la vice Anna Sferruzza, Pietro Sferruzza e Paola Sferruzza, l'ausiliare del traffico Antonella Allegra; nella biblioteca Antonietta Battaglia, Nunzietta Fiasconaro, Maria Vincenza Mazzola, Lucia Meli, Maria Lucia Puccia e il fratello Andrea (esterno); nella mensa Giovanna Battaglia, Anna Gentile, Rosalia Mancuso e Maria Rosaria Ventimiglia; nello staff del sindaco il capo di gabinetto Giuseppe Cuschera e Maria Cucco; nell'Ufficio tecnico il dirigente Santi Sottile e Paolo Barca; nel Museo civico Maria Di Garbo e Maria Mancuso; poi il messo comunale Antonio Corradino, l'addetto alla manutenzione Vincenzo Mazzola, l'addetta all'economato Giuseppina Palumbo, l'addetta all'Ufficio affari generali e protocollo Maria Raimondo.

A Collesano sono 15, a cominciare dai dipendenti comunali: il comandante della polizia municipale Giuseppe Di Carlo, il vice Virgilio Cannatella, Maria Antonia Signorello, Giuseppe Cirrito; seguono le impiegate del «Progetto donna» e delle Attività socialmente utili: Carmelina Capitummino, Serafina Castellana, Ignazia Dragotto, Vincenza Maranto, Mariapia Innamorato, Rosa Guzzio, Lucia Vittorino, Basilla Scianò, Anna Maria Dragotto, Lucia Scaffidi Muta e Graziella Blanda.

Assenteismo nei Comuni di Castelbuono e Collesano, le foto dei dipendenti che timbravano e andavano via Dipendente entra per timbrava Dipendente Comune di Castelbuono Ingresso Comune Collesano Il lavoratore riprende l’auto dopo aver timbrato Il dipendente va via dal posto di lavoro Dipendente a Collesano Va via dopo aver timbrato Il dipendente sale in auto subito dopo aver timbrato Il lavoratore riprende la propria vettura Dipendente della biblioteca comunale di Castelbuono Ingresso comune Castelbuono

In questi giorni, intanto, la Procura regionale della Corte dei conti sta recapitando ai dipendenti indagati del Comune di Castelbuono la richiesta di risarcimenti per il danno erariale e di immagine. Si va dai 20 mila euro in giù a persona, per un totale di circa 200 mila euro. Gli indagati hanno 45 giorni di tempo per produrre memorie difensive o chiedere di essere interrogati.

Figli minorenni che timbravano il badge per le madri. Il comandante dei vigili urbani che andava in giro per i fatti suoi in orario di lavoro. Altri che facevano shopping al centro commerciale, piuttosto di stare in ufficio. E non potevano mancare le «quote rosa», donne che sulla carta erano impegnate in un apposito progetto di lavoro e invece andavano a casa a stendere i panni, oppure al supermercato a fare la spesa. O facevano le pulizie a domicilio.

