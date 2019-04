Assenteismo nei Comuni di Collesano e Castelbuono, 15 misure cautelari

Quindici furbetti del cartellino sono stati scoperti a Castelbuono e Collesano per i quali sono scattate 15 misure cautelari, emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta di quella Procura della Repubblica nei confronti di altrettante persone.

Nove le misure interdittive della sospensione dal pubblico ufficio o servizio per la durata di otto mesi, sei coercitive dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini sono state avviate sul finire del 2016 dal NORM della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù e dalle Stazioni di Castelbuono e Collesano dopo un esposto.

Assenteismo nei Comuni di Castelbuono e Collesano, le foto dei dipendenti che timbravano e andavano via Dipendente entra per timbrava Dipendente Comune di Castelbuono Ingresso Comune Collesano Il lavoratore riprende l’auto dopo aver timbrato Il dipendente va via dal posto di lavoro Dipendente a Collesano Va via dopo aver timbrato Il dipendente sale in auto subito dopo aver timbrato Il lavoratore riprende la propria vettura Dipendente della biblioteca comunale di Castelbuono Ingresso comune Castelbuono

Dai controlli, sia tramite attività tecniche e sistemi di videosorveglianza sia con tradizionali servizi di osservazione e pedinamento, si evincevano ripetute e ingiustificate assenze durante l’orario lavorativo da parte di alcuni impiegati comunali di varie aree funzionali, e di lavoratori socialmente utili del Comune di Collesano. Questi ultimi erano impegnati nell’ambito del “progetto attività donne” finanziato dalla Regione Siciliana.

Si assentavano sistematicamente, durante il servizio, per effettuare commissioni personali o addirittura, in alcuni casi, per svolgere altre prestazioni di lavoro per conto di privati come ad esempio pulizie in ambito domestico e presso stabili condominiali.

Nell’indagine, oltre le quindici misure eseguite, risultano indagati alcuni lavoratori pubblici.

© Riproduzione riservata