Trovato morto in casa a Terrasini, sul cadavere nessun segno di violenza

Non ci sono segni di violenza sul corpo di Mike Nepa, l’italo americano benestante di 84 anni trovato morto a Terrasini alcuni giorni fa.

Si attendono adesso gli esami tossicologici, ma la morte violenta al momento viene esclusa. Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di comprendere cosa sia successo nell’abitazione in via Venezia.

È possibile che Mercurio Nepa, conosciuto da tutti in paese come Mike, sia morto per cause naturali. L’ipotesi della rapina finita in tragedia e della morte violenta alla luce dell’autopsia comincia a non reggere più.

© Riproduzione riservata