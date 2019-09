“Mike rapinato e morto di paura”: a Terrasini si indaga anche su un’auto

Mercurio Mike Nepa è stato derubato o forse anche rapinato. L’anziano trovato senza vita in casa potrebbe essere morto di paura, come scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola. L'autopsia, infatti, non fa emergere segni di violenza, ma spunta un video e si indaga su un'auto di passaggio.

L'ottantaquattrenne ex emigrato negli Usa, è stato ritrovato cadavere in casa sua la mattina di lunedì 9, aveva una cassapanca in cui teneva i soldi: quando sono entrati il badante che ha rinvenuto il corpo e i carabinieri, era aperta e senza un centesimo dentro.

