Doppio senso di circolazione in via Roma a Palermo. Le auto proseguono verso via Roma alta e verso la stazione.

Impiegate già dalle 8 quattro pattuglie della polizia municipale, più due motociclisti che dovranno sorvegliare l'andamento del traffico.

La Rap ieri ha ultimato gli interventi su alcune buche che sono state rattoppate, rimosso il cordolo delle corsie preferenziali, anche la segnaletica con indicazioni e divieti è stata sistemata.

