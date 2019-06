Incidente nella notte a Palermo, donna si schianta con la sua auto: ricoverata in gravi condizioni

Grave incidente questa notte in via Duca degli Abbruzzi all’altezza del civico 2 di fronte il commissariato di polizia di stato a Palermo. Secondo una prima ricostruzione una donna di 50 anni palermitana, residente nel quartiere Zen, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove la donna si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. È stato chiesto anche l’esame del tasso alcolemico della donna ai medici dell’ospedale Villa Sofia.

© Riproduzione riservata