San Giuseppe Jato, operaio di 50 anni rischia di tranciarsi un piede con una motosega

Un operaio di 50 anni ha perso il controllo della motosega, che gli è finita sul piede, ferendolo. È accaduto ieri pomeriggio in garage in via Piana degli Albanesi, a San Giuseppe Jato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto l'uomo stava tagliando una pedana di legno, ma per distrazione ha perso il controllo della motosega e ha rischiato di perdere il piede. Sul posto è atterrata un'eliambulanza che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo.

I militari hanno avviato le indagini per chiarire esattamente cosa sia avvenuto nel garage.

