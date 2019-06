Incidente in via dei Nebrodi a Palermo, grave un'anziana investita da un'auto

Grave incidente in via Dei Nebrodi all’altezza di via Polonia a Palermo. Una donna A. M. R. di 79 anni è stata travolta da una Renault Capture. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Alla guida della macchina una ragazza di 21 anni che non è rimasta ferita.

Gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ma non è stato l'unico incidente stradale registrato oggi tra Palermo e provincia. Altri due casi si sono verificati in autostrada sulla Palermo-Mazara. Il primo durante la notte all'altezza di Cinisi con due coniugi feriti. Il secondo nello stesso tratto autostradale poco dopo le 13,30. In questo caso una donna ha subito la frattura di un braccio.

© Riproduzione riservata