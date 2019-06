Incidente sulla Palermo-Mazara, auto finisce contro il guardrail a Cinisi: due feriti

Incidente autonomo questa notte intorno all'1,30 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Cinisi in direzione del capoluogo.

Una Alfa Romeo gvt stava percorrendo l'autostrada nella corsia principale quando, per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guardrail all'altezza del chilometro 17+330. A bordo c'erano due coniugi di 56 e 48 anni che sono rimasti feriti non gravemente.

I sanitari del 118 a bordo di due ambulanze hanno caricato l'uomo e la donna e li hanno trasportati all'ospedale Villa Sofia, dove i medici in nottata hanno effettuato gli accertamenti del caso.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Lo scorso 16 maggio di mattina sull'autostrada Palermo-Mazara, all'altezza di Isola delle Femmine, era avvenuto un altro incidente sempre in direzione del capoluogo. Anche in quel caso un automobilista aveva perso il controllo del mezzo schiantandosi contro le barriere di sicurezza e restando ferito lievemente.

