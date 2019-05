Rissa in un pub a Palermo, ferito un 16enne: è ricoverato in gravi condizioni

Durante una rissa avvenuta la scorsa notte a Palermo, in un pub di via Candelai, un ragazzo di 16 anni è stato colpito al volto da un coetaneo ed è ricoverato in gravi condizioni al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico.

Il giovane ha un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. I genitori del ragazzo, chiamati dagli amici del figlio, l'hanno accompagnato al pronto soccorso. La polizia sta cercando l'aggressore che è estraneo al gruppo.

Nella stessa via, il 30 dicembre dello scorso anno, un giovane venne pestato a sangue all'interno di un locale. Un episodio gravissimo che causò la sospensione della licenza al pub di via Candelai. Il giovane era intervenuto in soccorso di un’amica che aveva ricevuto avances non gradite da uno sconosciuto. Il 17enne venne accerchiato da sei ragazzi che cominciarono a colpirlo a calci e pugni, provocandogli ematomi. Il ragazzo fu poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

