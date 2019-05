Incidente mortale a Palermo, scontro tra moto e auto allo Zen: la vittima è un 39enne

Incidente mortale questa mattina allo Zen, a Palermo. Intorno alle 9,30, in via Fausto Coppi, una moto Yamaha si è scontrata con un'auto Fiat Panda. Nell'impatto è morto il centauro.

Si tratta di Giovanni Guarino, di 39 anni, residente nel quartiere Zen. Lascia due figli piccoli.

Nell'incidente è rimasta ferita la conducente dell'autovettura che è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Villa Sofia di Palermo in forte stato di choc.

Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale per i rilievi del caso.

Davanti il nosocomio si sono registrati momenti di tensione con i parenti della vittima che sono stati calmati dai carabinieri intervenuti con diverse auto.

Ancora una morte sulle strade in Sicilia. L'ultima, in ordine di tempo, è avvenuta ieri a Caltanissetta. Un giovane di 23 anni è morto dopo un giorno di agonia: era rimasto coinvolto, martedì scorso, in un incidente stradale verificatosi a Gela, mentre con la sua moto percorreva il cavalcavia di via Falcone.

