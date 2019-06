Incidente tra via Calvi e via Albanese a Palermo: grave un motociclista di 24 anni

Gravissimo incidente poco prima della mezzanotte tra via Pasquale Calvi e via Enrico Albanese a Palermo. A scontrasi un'auto e una moto. In sella c'era un ragazzo di 24 anni che nell'impatto è stato violentemente sbalzato sull'asfalto. Fin da subito il centauro ha perso coscienza.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha immediatamente capito la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi.

Un'ambulanza si è portata all'incrocio, ha caricato il ventiquattrenne sul mezzo e lo ha trasportato a sirene spiegate all'ospedale Villa Sofia. Qui il giovane è arrivato in codice rosso ed è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso.

Intanto gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata