Incidente a Palermo, tre persone ferite in uno scontro in via De Gasperi

Ancora incidenti a Palermo. Nella notte tre persone sono rimaste ferite in un incidente che ha viste coinvolte due vetture, una Fiat Panda proveniente da via de Gasperi e una Ford Fiesta, che arrivava da viale Strasburgo. Inevitabile l'impatto, con un'intera famiglia trasportata in ambulanza a Villa Sofia: le condizioni non sono gravi. Indagini da parte degli agenti dell'infortunistica della polizia municipale.

Continua la scia di incidenti a Palermo in autostrada. Anche ieri quattro persone sono rimaste ferite, con un centauro trasportato in ospedale in gravi condizioni. Pesanti anche le ripercussioni al traffico, con code e disagi per gli automobilisti. Un periodo davvero negativo, quello sulle strade cittadine, con quattro morti e tanti, troppi feriti, nelle settimane appena trascorse. L’ultimo sinistro ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in un incidente avvenuto in via Lincoln, all'altezza dell'ingresso di villa Giulia, tra il bar Touring e il bar Rosanero.

Coinvolte una Vespa rossa, guidata da un uomo di 78 anni, e una vettura, un’Alfa Romeo 147. L’impatto, tremendo, ha visto avere la peggio il centauro, che è rimasto a terra, col volto pieno di sangue e una visibile ferita alla testa. Il settantottenne è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasportato a Policlinico, in codice rosso: la prognosi è riservata e le condizioni gravi, con i medici che nelle scorse ore hanno tenuto monitorato soprattutto la situazione dovuta al trauma cranico riportato nella caduta.

Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’impatto, l’Alfa Romeo 147 stava svoltando verso via Cervello, mentre la due ruote viaggiava in direzione della stazione centrale. Indagano gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi. Il traffico nella zona è andato in tilt, con lunghe cose per circa due ore.

