Falso in bilancio, la Procura di Palermo vuole il giudizio immediato per Zamparini

La Procura di Palermo si appresta a chiedere il giudizio immediato solo per Zamparini e solo per i falsi in bilancio e nelle comunicazioni alla Covisoc, reati riconosciuti fondati dalla Cassazione, con la sentenza che il 24 gennaio lo ha portato agli arresti domiciliari. È quanto si legge sul giornale di Sicilia in edicola.

Il rito «immediato» consente di saltare l'udienza preliminare e di andare direttamente in Tribunale, senza passare dal Gup e viene proposto solo per Zamparini proprio perché si trova ai domiciliari.

Per gli altri fatti - il riciclaggio, l'autoriciclaggio, i reati aggravati dalla transnazionalità - e per le altre persone indagate, dal commercialista Anastasio Morosi al figlio di Maurizio, Diego Paolo Zamparini, alla segretaria Alessandra Bonometti, ai presunti prestanome lussemburghesi e belgi della società Alyssa, si dovrà verificare cosa scriverà la Cassazione nelle motivazioni dei provvedimenti del 24 gennaio e del mese scorso.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE