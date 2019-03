L'omicidio di Pagliarelli a Palermo, fermato il presunto killer del pusher: "Ha ucciso Manzella per un debito"

Svolta nelle indagini sull'omicidio del pusher Francesco Manzella assassinato lo scorso 17 marzo in via Gaetano Costa, a pochi metri dal carcere Pagliarelli di Palermo.

La polizia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di Pietro Seggio, un palermitano di 42 anni, incensurato e gestore di una pizzeria.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno permesso di chiarire il movente dell'omicidio, da ricercare nel mondo della droga e in particolare in un debito che il presunto killer aveva nei confronti della vittima. Si suppone infatti che Seggio fosse un cliente di Manzella, il quale pretendeva un pagamento per dosi di droga non ancora saldato.

Omicidio a Palermo, la vittima uccisa in auto: le foto dopo l'agguato Omicidio a Palermo nei pressi del carcere Pagliarelli. La vittima è Francesco Manzella, pregiudicato di 34 anni - Foto di Marcella Chirchio Il luogo in cui Francesco Manzella, 34 anni, è stato trovato morto, ucciso da un colpo di pistola Ad avvertire le forze dell’ordine i residenti della zona che hanno sentito gli spari L’agguato è avvenuto in via Gaetano Costa, nei pressi del carcere Pagliarelli Il corpo del 34enne, pregiudicato, è stato ritrovato in una Polo Volkswagen L’auto dove è stato trovato il corpo di Manzella - Foto di Marcella Chirchio Foto di Marcella Chirchio L’uomo è stato ritrovato con una gamba fuori dall’auto, probabilmente stava tentando di fuggire dal suo assassino - Foto di Marcella Chirchio L’uomo è stato ritrovato con una gamba fuori dall’auto, probabilmente stava tentando di fuggire dal suo assassino Sul posto la Polizia Scientifica Francesco Manzella aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio, furti e rapine in villa Gli uomini della Scientifica effettuano i rilievi Via Gaetano Costa è una stradina che costeggia la strada statale Palermo-Sciacca Foto di Marcella Chirchio

Manzella fu assassinato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 marzo, con un colpo alla nuca mentre stava uscendo dalla sua auto. Secondo gli investigatori la vittima, che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga, avrebbe avuto un appuntamento con il suo assassino.

Seggio è stato fermato con l'accusa di omicidio su disposizione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Giovanni Antoci.

