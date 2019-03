Fermato per l'omicidio di Pagliarelli, l'uscita dalla questura di Pietro Seggio - Video

Pietro Seggio esce dalla questura di Palermo dopo essere stato fermato per l'omicidio del pusher Francesco Manzella, 34 anni, assassinato lo scorso 17 marzo in via Gaetano Costa, a pochi metri dal carcere Pagliarelli di Palermo.

L'uomo, 42 anni, gestore di una pizzeria in via Molara, è stato fermato questa notte.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno permesso di chiarire il movente dell'omicidio, da ricercare nel mondo della droga e in particolare in un debito che il presunto killer aveva nei confronti della vittima.

