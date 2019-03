A 6 anni morì in un incidente a Palermo: la madre patteggia la pena, era in braccio a lei

A sei anni uccisa dall'airbag. Sono trascorsi quasi due anni dall’incidente che a Palermo costò la vita alla piccola Giulia Mazzola e tra i responsabili della sua morte c'è sua madre, che in quel momento la teneva in braccio in auto, seduta davanti insieme a lei e senza cintura di sicurezza.

Ieri mattina, come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, la mamma, Olivia Calì, 47 anni, assieme alla zia, Caterina Mazzola, di 30 anni, che era allora al nono mese di gravidanza e guidava quella macchina, hanno patteggiato entrambe un anno e otto mesi (pena sospesa) davanti al gup Guglielmo Nicastro per l'omicidio colposo della bambina.

Il terribile incidente, che sconvolse tutta Palermo, avvenne il 24 aprile del 2017. Uno scontro apparentemente banale tra due auto all'incrocio tra via Salvatore Morso e via Giorgio Arcoleo, a pochi passi dal Policlinico ma che costò la vita alla piccola Giulia.

