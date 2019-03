Xi Jinping saluta Palermo: "Sono sicuro che in futuro verranno milioni di cinesi". Alle 10 la partenza per Nizza

“Questa mia visita a Palermo è stata un grande spot per la città e la Sicilia. Sono sicuro che in futuro verranno milioni di turisti cinesi”. Xi Jinping questa mattina lascerà l'Isola e volerà per Nizza, da dove poi raggiungerà il Principato di Monaco.

Ma anche se la visita è stata molto breve ha riempito gli occhi e il cuore del presidente cinese e di sua moglie Peng Liyuan. Sono rimasti incantati dal Palazzo, il Parlamento più antico d'Europa, dove ieri sventolava per l'occasione la bandiera rossa con le 5 stelle della Cina, accanto a quelle dell'Ue, dell'Italia e della Sicilia.

La first lady, sorridente e loquace, è stata ammaliata dalla bellezza della Cappella Palatina con i suoi mosaici che tolgono il fiato. E più volte, durante il giro, s'è fatta fotografare accanto ai meravigliosi intarsi.

"Una visita preziosa", l'ha definita Xi Jinping, secondo cui il Palazzo Reale "sarebbe perfetto nella Via della Seta" come ha confidato al presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, che nella sua stanza, sulla Torre Pisana, ha omaggiato la coppia con uno spettacolo del bambino puparo Antonio Tancredi Cadili, 8 anni, abbracciato alla fine dal presidente e dalla moglie che lo hanno invitato in Cina.

Dall'arrivo a Palermo al tour a Palazzo dei Normanni: le foto della visita del presidente cinese Xi Jinping Il presidente cinese scende dall’aereo insieme alla moglie L’arrivo del presidente cinese a Palermo Previsti diversi momenti di questa visita in città L’arrivo a Palazzo Reale Insieme alla moglie Prima tappa della visita a Palermo Musumeci e Orlando con il presidente cinese Orlando accanto a Xi Jinping Xi Jinping all’arrivo a Palazzo dei Normanni Il presidente e la moglie Al Palazzo Reale la visita di un’ora Tutto pronto per l’incontro Un fiume umano pronto ad accogliere Xi Jinping Bandiera italiana insieme a quella cinese Emozione per questa visita storica del presidente cinese Fervono gli ultimi preparativi Tanti doni per il presidente Lascerà Palermo domenica mattina alle 10 Bandierine e striscioni Pass di riconoscimento Delegazione cinese si prepara ad accogliere il presidente cinese al suo passaggio da via Lincoln Sale vuote in attesa di Xi Jinping Palazzo Reale pronto per la visita storica del presidente cinese Fiori con i colori della Sicilia Sale pronte per accogliere il presidente Imponenti misure di sicurezza Palazzo dei Normanni “vestito“ a festa per l’arrivo del presidente Xi Jinping Al fianco della bandiera dell’Unione europea sventola quella della Cina sul prospetto del Palazzo Reale L’auto con Xi Jinping e la moglie Selfie all’arrivo del presidente

Per Xi è stata una grande sorpresa l’esibizione del giovane puparo che ha rappresentato un brano dell’Opera dei Pupi: il dialogo tra Orlando e la bellissima Angelica, che era originaria del Catai, la nuova Cina. Come dire che i rapporti tra la Sicilia e la Cina affondano le radici nei secoli. Alla fine della breve rappresentazione, il presidente Miccichè ha donato al presidente cinese il pupo rappresentante Angelica.

“Avere dato il benvenuto al presidente della Cina e alla moglie – ha detto Antonio Tancredi Cadili – resterà per sempre nel mio cuore. Ringrazio il presidente Miccichè di avermi dato questa opportunità. Spero un giorno di potere andare in Cina con lo stesso presidente dell’Ars”. Il presidente Xi ha aggiunto che “anche in Cina, nella provincia del Fujian, c’è uno spettacolo di pupi e sarei felice di invitarti per fartelo vedere”, ha detto, rivolgendosi al piccolo puparo.

A conclusione della visita, il presidente dell’Assemblea regionale, Miccichè, ha precisato che “non si è parlato né di accordi, né di affari. È venuto qui in vacanza e ci ha fatto il regalo migliore, perché, conoscendo il mondo cinese, appena si saprà che il presidente Xi è venuto qui per turismo, dovremo raddoppiare gli aeroporti”. Prima di lasciare il Palazzo, Xi s'è affacciato dalla Torre Pisana per ammirare la vista panoramica sulla città, poi la firma sul libro degli ospiti. Quindi il trasferimento a Villa Igea, dove ha alloggiato. Oggi alle 10 il volo per Nizza che chiude una visita lampo ma storica per Palermo.

